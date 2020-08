© RIPRODUZIONE RISERVATA

È accaduto quello che si temeva. Una ripresa dei contagi dovuta a un calo dell'attenzione, al mancato uso delle mascherine, al distanziamento sociale non rispettato. Un picco che torna a salire - con il rischio concreto che non sia finita qui - soprattutto tra i giovani. Se finora i link erano legati a famiglie o strutture di ricovero, a particolari situazioni - come è stata quella della dialisi di Priverno, ad esempio - adesso la situazione rischia di sfuggire di mano. Perché la catena è difficile da ricostruire, difficilissima. Si tratta di giovani entrati in contatto con il gruppo dei pari, ragazzi che poi sono stati ovviamente in famiglia, qui potrebbero aver contagiato madre, padre, fratelli, altri parenti e via così. Nessuno se lo augura, è ovvio, ma il quadro è questo. Perciò dalla Asl - oltre a effettuare le chiusure di alcuni locali, dove ci sono stati casi positivi o contatti stretti con i contagiati - ribadiscono l'importanza: «di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento». Ma alla luce dei fatti, purtroppo, è una voce nel deserto.LA RICOSTRUZIONESono cinque i casi positivi al Covid 19 rispetto alla giornata di venerdì in provincia di Latina, tutti trattati a domicilio. Sono distribuiti nel Comune di Latina (3) e in quello di Sabaudia (2). Lo ha reso noto nel consueto bollettino la Asl di Latina, ricordando fra l'altro che non si registrano nuovi decessi. Ai cinque va aggiunto - se ne è avuta conferma ieri sera - il bagnino del Lido Azzurro di Sabaudia che ha portato alla chiusura del secondo stabilimento sul litorale. I cinque notificati ieri, invece, sono tutti legati al bagnino del Gabbiano, la fidanzata - nipote dei titolari dello stabilimento - e altri quattro ragazzi tra Sabaudia e Latina.«I casi positivi di oggi sono legati al giovane positivo notificato ieri. Si tratta di un gruppo di amici, ora tutti positivi, che nei giorni scorsi hanno frequentato la spiaggia e una serie di locali. Tutti i locali frequentati dal gruppo sono stati oggetto di sanificazione, il personale interessato nei giorni della frequentazione è stato posto in quarantena e sono stati effettuati o sono in corso i tamponi ».Un link trasversale e nel quale risalire ai contatti è molto difficile. Per questo nella prima fase si esegue il tampone solo con chi è stato a stretto contatto, in caso di ulteriori contagi si passa anche ad altri. Per questo si chiede la collaborazione di chi è stato nei luoghi dove si sono verificati i casi positivi, in modo da poter stabilire se è il caso o meno di fare il test.I NUMERICon quelli di ieri - senza aggiungere il secondo bagnino che sarà ufficializzato in giornata - salgono a 610 i contagi da inizio pandemia, la prevalenza è di 10,6 ogni 10.000 abitanti, le persone guarite finora sono 524, i decessi 37, 49 gli attuali positivi di cui 23 seguiti a domicilio. Di quelli in ospedale nessuno è ricoverato presso la terapia intensiva del Goretti.Quello che colpisce è che 5 contagi in un solo giorno non si registravano dall'1 maggio, poi nel corso di questo periodo il massimo era stato di 7, ma per diversi giorni nessuno, uno o due al massimo. Il virus non se ne è mai andato, è evidente, ma qui con tutta probabilità c'è il rischio di giocarsi quanto di buono era avvenuto in termini di contenimento grazie al lockdown.