Due stupri al Nord, ventenne egiziano catturato a Formia

I carabinieri della Compagnia di Formia hanno arrestato un 20enne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora, ospitato da poco da amici connazionali in un appartamento a Formia. Sul giovane, residente in un paesino della provincia di Pesaro e Urbino, pendeva da giorni un ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per violenza sessuale.

Nei suoi confronti era stata sportiva, nel maggio scorso, querela presso il comando della stazione di Trezzano sul Naviglio da parte di due donne, costrette a subito atti sessuali dal giovane egiziano. Il ragazzo, che stava eseguendo lavori edilizi in un palazzo di quel centro, dove abitavano appunto le due donne. In particolare, una di loro, la più anziana, era stata messa in condizione di non potersi difendere dall'aggressione del ventenne egiziano, che, allontanatosi da quel centro, aveva fatto perdere momentaneamente le sue tracce rifugiandosi proprio nel sudpontino.

L'uomo aveva raggiunto Formia, dove aveva trovato rifugio nell'abitazione di alcuni connazionali che da tempo vivono in provincia di Latina. E proprio nella città del Golfo l'egiziano è stato individuato dai carabinieri ella Compagnia di Formia, che in collaborazione con i colleghi della stazione di Trezzano sul Naviglio (Milano), avevano svolto ricerche sul territorio per notificare al ventenne africano l'ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per gli abusi sessuali commessi ai danni delle due donne lombarde.

Una ricerca che si è conclusa proprio a Formia dove l'uomo è stato riconosciuto e bloccato presso l'abitazione di alcuni connazionali. Arrestato, il giovane egiziano è stato quindi trasferito presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.