Due positivi a Fondi: si tratta di due ragazze collegate al link di Lenola

Due nuovi positivi a Fondi : ad annunciarlo è stato un post pubblicato alle 12 di oggi su Facebook da Salute Lazio, il profilo ufficiale dell'Assessorato regionale alla sanità.Si tratta di due ragazze, entrambe molto giovani, il cui link epidemiologico è collegato ad un 21enne di Lenola, risultato positivo lo scorso sabato.Gli ultimi tre contagiati del comprensorio sono quindi tre giovanissimi.I due casi di Fondi non riguardano, come erroneamente inteso da molti, due turisti rientrati da Ibiza, bensì un micro focolaio di giovani.Da qui anche tutta una serie di sanificazioni nei locali e negli stabilimenti frequentati dai ragazzi in questione e dalla cerchia di persone che potrebbe essere entrata in contatto con loro.