Due panchine rosse per dire "no" alla violenza sulle donne, ad Aprilia il ricordo di Stefania Gusella

Giornata contro la violenza sulle donne, ad Aprilia il ricordo di Stegania Gusella la giovane uccisa dal fidanzato nel 1998. Una vicenda che ha segnato profondamente la comunità locale, impossibile da dimenticare. Questa mattina alle 11, proprio per non dimenticare, tra corso Giovanni XXIII e piazza don Sturzo sono state inaugurate due panchine rosse simbolo dell’iniziativa. Accanto all’amministrazione comunale - in prima fila il sindaco Terra e l'assessore ai Servizi Sociali Francesca Barbaliscia - c’erano anche le scuole della città e la Confapi di Aprilia.“Quella di oggi è una giornata importante – ha detto il sindaco Antonio Terra – deve farci riflettere e reagire. Bisogna partire dal basso per poi educare la comunità, affinché non accadano più episodi tragici come è stata per la nostra comunità la vicenda di Stefania”. Oggi pomeriggio l'incontro di approfondimento sulla violenza di genere in aula consiliare e il flash mob di "Scarpette rosse".