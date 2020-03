Due incidenti stradali con conducenti ubriachi, scattano denunce e ritiro della patente

Due incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguenze, e altrettante denunce per guida in stato di ebbrezza da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Latina. Il primo caso si è verificato a Gaeta, dove un uomo di 31 anni originario del Messico si è scontrato con un'altra vettura. Dai successivi controlli in ospedale è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico di 2,1 grammi per litro, quattro volte superiore al limite consentito. Inevitabile il ritiro della patente.



Stessa sorte per un uomo di Fondi, 33 anni, il quale è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Anche in questo caso i controlli in ospedale hanno dato esito positivo e i militari hanno anche sottoposto l'auto a sequestro per la confisca. © RIPRODUZIONE RISERVATA