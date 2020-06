Latina, 2 giugno: cerimonie ridotte, ma il cielo si colora grazie alla pattuglia Blu Circe

Ultimo aggiornamento: 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 2 giugno all'insegna della sobrietà con cerimonie ridotte all'essenziale a causa del Coronavirus che impone il rispetto di regole sul distanziamento sociale e divieto di assembramenti. Così anche a Latina la Festa della Repubblica oggi sarà celebrata con una cerimonia breve organizzata dalla Prefettura che intende comunque esaltare il valore di questa ricorrenze, il 74esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana.La cerimonia è fissata per questa mattina alle ore 10 in piazza della Libertà dove si ritroveranno il Prefetto Maria Rosa Trio, il sindaco di Latina Damiano Coletta e il presidente della Provincia Carlo Medici a rendere omaggio al Tricolore oltre ai vertici militari, ai comandanti provinciali delle forze dell'ordine e ai parlamentari pontini. Il programma della manifestazione prevede il consueto rito solenne dell'Alzabandiera seguito dall'esecuzione dell'Inno d'Italia.Sermoneta festeggia la giornata in modo del tutto particolare, sottolineando con orgoglio la nomina a Cavaliere all'ordine al merito della Repubblica Italiana del suo concittadino, Carlo Quattrocchi, presidente della locale sezione dell'Avis dopo 35 anni di attività di volontariato. A lui sottolinea il sindaco Giuseppina Giovannoli - va il grazie dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità di Sermoneta. A Cisterna invece, questa mattina alle 10, presso piazza Amedeo di Savoia ci sarà il raduno delle autorità e a seguire la cerimonia dell'Alzabandiera con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai caduti. L'unica deroga concessa alla sobrietà di queste cerimonie senza pubblico è lo spettacolo aereo della pattuglia Blu Circe in programma nel pomeriggio. La formazione civile di volo acrobatico su ultraleggeri, operativa dal 2006, sorvolerà i cieli di alcuni comuni della provincia di Latina con un getto di gas tricolore in onore della Festa nazionale. Questo l'itinerario del passaggio dei velivoli: alle 17.15 a Pontinia, alle 17.25 a Terracina, alle 17.35 a San Felice Circeo, alle 17.45 a Sabaudia e infine alle 18 a Latina.