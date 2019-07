Due donne sono rimaste seriamente ferite in un incidente questa mattina mentre attraversavano via del Lido nei pressi della rotonda di via dell'Agora. Le due sono state investite da un novantenne che era alla guida di una Mercedes Classe A. Soccorse dal 118 sono state trasferite al Goretti in codice rosso. Sotto choc il conducente dell'auto. Sul posto polizia stradale e polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA