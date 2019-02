Due chili di cocaina e tre di hashish trovati dai carabinieri: arrestato un commerciante

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quasi due chili di cocaina purissima, quasi tre chili di hashish e 12 grammi di shaboo, la micidiale metanfetamina: è l'ingente quantitativo di stupefacente trovato dai carabinieri della tenenza di Fondi e della compagnia di Terracina in una abitazione di Lenola.Un commerciante di 36 anni, che aveva la disponibilità dell'abitazione, è stato arrestato e la droga sequestrata. E' l'ennesimo ritrovamento di droga in provincia di Latina. I militari avevano notato le frequentazioni dell'uomo con ambienti dello spaccio a Fondi e per questo lo hanno seguito e controllato.