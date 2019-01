Droga, il sindaco di Fondi chiede più controlli e all'alba arriva il blitz interforze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È stando sul territorio che si ottengono i migliori risultati per questo mi auguro che le unità e i mezzi a disposizione delle forze dell'ordine non vengano ridotti ma anzi incrementati sempre più».È il commento del sindaco di Fondi Salvatore De Meo all'indomani dei due arresti per droga che hanno riacceso i riflettori sul fenomeno dello spaccio. «Non posso che congratularmi con la Tenenza per l'ottimo lavoro svolto. Non credo che a Fondi la situazione sia più grave rispetto ad altre città ma i controlli devono essere costanti e, soprattutto capillari. Conta la grande operazione ma anche la presenza costante sul territorio e il contrasto alla micro-criminalità». Detto fatto.Questa mattina, all'alba, una nuova operazione interforze ha passato al setaccio il centro storico. Unità cinofile, agenti del Commissariato e della Municipale e Guardia di Finanza hanno pattugliato a lungo i vicoli per poi ampliare il raggio di azione. Un autentico rastrellamento alla ricerca di piccoli e grandi focolai di spaccio.«Quella della droga è una piaga sociale che interessa trasversalmente tutta Italia. - conclude De Meo - Non possiamo fare altro che contrastarla con maggiori controlli, con più iniziative sociali e culturali che diano alternative ai giovani e con un lavoro finalizzato a rendere il nostro tessuto economico il più sano possibile. Dobbiamo cercare di potenziare gli anticorpi, insomma, ma la presenza costante delle forze dell'ordine è fondamentale per questo mi auguro che possano essere impiegati, per le attività del Commissariato come per quelle della Tenenza, sempre più uomini e mezzi. Puntare al grande, insomma, ma sanzionare e reprimere anche il piccolo».