Droga, ragazzo trovato morto per overdose in un casolare di campagna a Itri

Non era rientrato a casa e i genitori lo hanno cercato dappertutto prima di rivolgersi ai carabinieri. I vigili del fuoco lo hanno ritrovato privo di vita, la scorsa notte, sul pavimento, in un deposito agricolo abbandonato, in una zona di difficile accesso della campagna di Itri, in località Cescole-Cappuccini. La vittima è un giovane di 28 anni di Itri.



L’esame esterno, disposto dalla magistratura, ha confermato che il 28enne è deceduto, qualche ora prima del ritrovamento in un vecchio deposito agricolo, per una overdose di eroina. I carabinieri hanno avviato indagini per identificare il pusher che aveva venduto al giovane itrano la fatale dose di eroina. © RIPRODUZIONE RISERVATA