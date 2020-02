"Droga, questa sconosciuta". Incontri di prevenzione e tutela all'istituto San Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola, istituzioni ed operatori sociali fanno sistema nella prevenzione delle tossicodipendenze. Si terrà nella mattinata di martedì 3 marzo, nell’aula magna dell’Istituto "San Benedetto" di Latina, il primo incontro del progetto “Droga: questa sconosciuta. Prevenzione e tutela”.L’iniziativa si presenta come una sorta di stati generali per la prevenzione delle tossicodipendenze, che vedranno la presenza, tra gli altri, del prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, del questore Michele Maria Spina, dei carabinieri della stazione di Borgo Podgora, del sindaco di Latina Damiano Coletta, di Emiliana Bozzella in rappresentanza dell’Ufficio scolastico provinciale, dell’avvocato Iacopo Marzetti per l’Autorità di garanzia della Regione Lazio, di Lino Carfagna, direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl di Latina.Seguiranno altri quattro incontri: l’11, il 16, il 24 marzo ed il 2 aprile.