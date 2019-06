Droga nel locale che gestisce Ponza, i carabinieri arrestano una donna

Cocktail e droga nel suo locale. Una donna di 31 anni è stata arrestata a Ponza dai carabinieri al termine di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. La donna deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione effettuata presso il locale del quale è proprietaria, sono stati rinvenuti circa 900 grammi di hashish, suddivisi in nove panetti.



Dopo le formalità di rito, l’arrestata è stata condotta presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. © RIPRODUZIONE RISERVATA