Droga per la movida di Terracina, tre spacciatori arrestati dalla Polizia

Gli uomini della Polizia di Stato, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dalla Questura di Latina in occasione del ponte del 2 Giugno, in concomitanza con la ripresa delle attività sociali dopo le attenuate misure per prevenire la diffusione del Covid-19, sono stati impegnati nelle zone centrali dei comuni della provincia in una ottica di prevenzione e repressione dei reati.

A Terracina individuati e arrestati tre spacciatori sorpresi in zone diverse dei luoghi della Movida cittadina. Uno di loro alla vista degli agenti ha opposto resistenza scagliandosi su un poliziotto e tentando di disfarsi delle dosi che aveva occultato in un borsone. Lo stesso, un 56enne terracinese, è stato immediatamente raggiunto ed una volta immobilizzato, è stata recuperata tutta la sostanza stupefacente, consistente in 15 dosi di eroina.

In una zona diversa fermato un uomo di 33 anni, di Fondi, e impedito che la compagna e complice - 28 anni - fuggisse a bordo di un'auto. Con loro avevano 30 dosi di eroina e 9 di cocaina pronte per essere cedute nell’attività di spaccio.

Dei tre arrestati solo il cittadino di Terracina era conosciuto alle forze dell’ordine mentre gli altri due erano insospettabili spacciatori.

