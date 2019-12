Droga: infiorescenze di marijuana nel ripostiglio di casa, arrestato giovane a Sabaudia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di Sabaudia è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari lo hanno sorpreso nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio di droga. Il ragazzo, 22 anni, alla vista dei militari si è allontanato frettolosamente, ma poco dopo i carabinieri lo hanno fermato e durante la perquisizione personale sono spuntate alcuni dosi di marijuana.Da lì si è deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. In casa del giovane i carabinieri hanno trovato - nascosto in un ripostiglio adiacente l’abitazione - un cartone contenente varie buste con all'interno cime “infiorescenze di marijuana” per un chilo e 50 grammi di sostanza e un bilancino di precisione.Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, l’ arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.