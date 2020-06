Piantagione di droga e rifiuti pericolosi bruciati: arrestate tre persone

Tre arresti dei carabinieri del comando provinciale di Latina, uno per coltivazione di piante di marijuana e due per incendio di materiali inquinanti. Ad Aprilia sorpreso un uomo di 57 anni, originario di Castelgandolfo (Roma) trovato all’interno dell’azienda gestita con 6 piante di marijuana alte circa 170 cm, marijuana già tritata per un peso complessivo di 1,8 chilogrammi, 12 piante secche del peso complessivo di 2 chilogrammi ed ulteriori 3 chilogrammi della medesima sostanza stupefacente già confezionata. L'uomo deve rispondere di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato associato presso la casa circondariale di Latina

Vedi anche » Mezzo chilo di cocaina, tre arresti dei carabinieri ad Aprilia

A Fondi, invece, arrestati nella flagranza del reato di “attività di gestione dei rifiuti non autorizzata” un uomo di 43 anni e una donna di 44, entrambi di origini albanesi, sorpresi a bruciare rifiuti plastici, metallici e scarti di legname inquinanti della loro azienda agricola. Gli arrestati, espletate le formalita’ di rito, sono stati condotti presso la loro abitazione in regime di detenzione domiciliare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA