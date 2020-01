Droga e piantagione di marijuana in casa, maxi sequestro e due arresti della Polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Maxi sequestro di droga, una piantagione scoperta, due arresti e indagini che vanno avanti. Sono quelle della Polizia di Stato - Questura di Latina, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti con numerose perquisizioni personali e locali ad Aprilia.L’attività investigativa svolta dagli investigatori della Squadra Mobile, espletata alla periferia di Aprilia, ha condotto dalla casa di Roberto Mirabilio, 47 anni, a una piantagione presso Velletri dove è stato arrestato un pakistano richiedente asilo, Rizwan Ali, di 29 anni. Nella sua abitazione c'era un’estesa coltivazione, corredata di impianto elettrico di illuminazione e ventilazione, impianto idrico e annesso essiccatoio, di complessive 127 piante di marjuana, in piena produzione. Inoltre sono stati rinvenuti 39 chili e 580 grammi di marjuana, oltre ad ulteriori 12 piante. Nella casa di Mirabilio erano stati già sequestrati 5 chili e 750 grammi. Sequestrati anche tre bilancini di precisione e 1200 euro in contanti.È inoltre intervenuto personale tecnico di Enel che ha accertato un abusivo allaccio dell’energia elettrica per garantire idonea copertura energetica all’illecito impianto di coltivazione. Per questo i due arrestati, associati alle case circondariali rispettivamente di Latina e Velletri, sono stati denunciati anche per furto di energia elettrica.