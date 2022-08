Appartamento per lo spaccio controllato con telecamere, blitz di polizia e carabinieri: arrestato il proprietario

Operazione antidroga di polizia e carabinieri che hanno scoperto una centrale di spaccio controllata con telecamere collegate allo smartphone.

Perquisita l'abitazione di un 30enne, dove era stato notato un particolare via vai di persone.

La perquisizione - spiegano le forze dell'ordne - è stata eseguita con la collaborazione di una unità cinofila della Scuola di Polizia di Nettuno e ha avuto esito positivo. Nell'abitazione, a Cisterna di Latina, sono stati trovati 44 grammi di cocaina, 43 di hashish e 20 grammi di marijuana. Inoltre in una cantina sono stati trovati altri 20 grammi di hashish, ma anche materiale per il confezionamento della sostanza, un bilancino elettronico di precisione, nastro isolante e una macchina per sottovuoto, nonché la somma di 2.730 euro in contanti.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto in sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria, compreso l’intero apparato di videosorveglianza. Il proprietario è stato tratto in arresto ai domiciliari.