Droga e armi, arrestato a Santi Cosma e Damiano un 56enne vicino al Clan dei Casalesi

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Formia hanno tratto in arresto un 56enne legato al Clan dei Casalesi nel comune di Santi Cosma e Damiano per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. L'operazione è stata svolta in collaborazione con i militari della locale stazione e il supporto del Nucleo cinofili dei Carabiieri di Roma.

L'uomo è stato trovato in possesso di oltre 55 grammi di hashish, oltre che di un bilancino di precisione e strumenti utili per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente nonchè di un caricatore per pistola calibro 7,65, due proiettili dello stesso calibro e 29 cartucce per fucile da caccia calibro 12 e 16.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso, mentre l’arrestato trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

