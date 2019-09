Droga al parco "Falcone-Borsellino", spacciatori arrestati a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacciavano nei pressi del parco "Falcone e Borsellino", a Latina, ma sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri. Si tratta di due cittadini di origine indiana, i quali avevano trovato rifugio di fortuna presso i locali del dismesso bar di via Rossetti, nell'area del mercato del martedì. I due, di 30 e 27 anni, stavano spacciando in una zona molto frequentata da ragazzi e all'arrivo dei militari cercavano di fuggire, venendo però raggiunti e bloccati poco dopo. Hanno anche provato a opporre resistenza, ma alla fine sono stati fermati. Con loro avevano 19 dosi di eroina per complessivi 6 grammi e tre flaconi di metadone, un farmaco usato per i tossicodipendenti ma per il quale c'è un fiorente mercato "nero".Con loro avevano anche circa 1.300 euro, frutto probabilmente dell'attività di spaccio. Droga e soldi sono stati sequestrati, i due sono stati associati presso la casa circondariale di Latina.