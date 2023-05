Aggressione a Latina Scalo, Dragos nega tutto davanti al giudice: «Non l'ho violentata»

Ha respinto le accuse di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona Daniel Dragos Marcu, il 31enne di nazionalità rumena arrestato con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di una ragazzina di 16 anni avvenuta mercoledì scorso a Latina Scalo.

Nel corso dell’udienza di convalida avvenuta questa mattina in carcere l'uomo, assistito dall’avvocato Adriana Anzeloni, ha risposto per oltre mezz’ora alle domande del gip Mario La Rosa. Secondo la sua ricostruzione la giovane lo avrebbe accompagnato a Cisterna con la microcar per acquistare altra droga mentre l’amico di lei li attendeva all’intermodale. Dragos ha escluso ogni forma di violenza tanto che lei lo avrebbe riaccompagnato alla stazione ferroviaria. A conclusione dell’interrogatorio il gip Mario La Rosa ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.