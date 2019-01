Doppio incidente a Fondi e Monte San Biagio: investiti due bambini in bici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questa mattina poco dopo le 10:30 a Fondi dove, per cause da accertare, due bambini di 11 anni sono stati investiti mentre percorrevano Corso Italia con le loro piccole biciclette.A travolgerli, per cause da accertare, un'auto di Acqualatina. Tempestivo l'intervento di due ambulanze che hanno portato i giovani ciclisti al “Dono Svizzero” di Formia per tutta una serie di accertamenti. I due ragazzini, entrambi di nazionalità albanese, per fortuna non sono in condizioni gravi come era sembrato in un primo momento.Sul momento è intervenuta la polizia ma i rilievi dell'incidente sono stati successivamente affidati alla Municipale.Spaventoso incidente, una mezz'ora dopo l'investimento di Fondi, anche in via Carro a Monte San Biagio. A scontrarsi uno scooter, il cui conducente ha fatto un brutto volo sull'asfalto, e un motocarro.Due i feriti, fortunatamente non in condizioni gravi, soccorsi dai sanitari dell'Ares 118. La strada è rimasta bloccata a lungo in quanto, al momento dell'incidente, tutte le forze dell'ordine erano momentaneamente impegnate.