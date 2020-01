Doppio incidente a Fondi: 4 feriti gravi in un solo giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo spaventoso incidente nell'arco della stessa giornata a Fondi attorno alle 23:44 di ieri.Lo scontro al kmlato Monte San Biagio , all'ingresso della città, dove una Mercedes Classe A, per cause da accertare, è finita fuori strada.Necessario l'intervento deiche, appena ultimate le operazioni di spegnimento di un maxi incendio a Fondi , sono accorsi per liberare le due persone ferite dalle lamiere.Completamente distrutta l'auto mentre le due ragazze che viaggiavano all'interno sono state salvate e soccorse da altrettante ambulanze inLa dinamica è al vaglio delladi Terracina.Soltanto poche ore prima un altro bruttissimo incidente si è verificato sullatra una Bmw e una Mercedes.Un impatto spaventoso con due feriti, i conducenti delle due vetture, entrambi di Fondi , le cui condizioni, fortunatamente, sono migliorate nelle ore successive all'impatto.