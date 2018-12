Doppio guasto sulla linea ferroviaria, ritardi e disagi per i pendolari della provincia di Latina

Disagi per i pendolari diretti a Roma. Dalle 5:30 di questa mattina la circolazione ferroviaria è in tilt a causa di un doppio guasto verificatosi sulla tratta Roma-Napoli via Formia, tra le stazioni di Itri e Fondi e Cisterna di Latina e Campoleone. In ritardo tutti i treni diretti a Roma, annunciati fino a venti minuti, ma in arrivo anche con ritardi maggiori. Stazioni piene e disagi soprattutto per chi si reca a Roma per motivi di lavoro o di studio. Un ulteriore disagio nella stazione di Latina, la chiusura della biglietteria della stazione: dal 5 dicembre fino a data da destinarsi per lavori. Tutto il servizio di biglietteria è quindi affidato alla funzionalità delle biglietterie automatiche, al bar oppure all'edicola. © RIPRODUZIONE RISERVATA