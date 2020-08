Doppio fiocco azzurro al "San Giovanni di Dio": a Fondi due nascite in contemporanea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pomeriggio straordinario quello di ieri al “San Giovanni di Dio” di Fondi dove sono venuti alla luce, in contemporanea, due maschietti.Le rispettive mamme sembravano tranquille quando all'improvviso, entrambe e nello stesso momento, sono entrate in travaglio.Due coppie composte da un'ostetrica e un ginecologo si sono occupate, ognuna, di una partoriente: enorme la sorpresa quando si è sentito, all'unisono, il pianto dei due bebè.A festeggiare il lieto evento una famiglia di Fondi e una di Santi Cosma e Damiano.I due nuovi arrivati, secondo le targhette delle rispettive culle, sono nati a mezzo minuto di distanza.Una bella notizia per la città di Fondi e per l'ospedale che, ancora una volta, ha dato prova di avere un reparto di ostetricia e ginecologia efficiente e all'avanguardia.