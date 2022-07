Doppio cognome per i nuovi nati: a Cisterna si può, ecco come fare

Doppio cognome per i nuovi nati. All’indomani della sentenza della Corte Costituzionale, anche a Cisterna di Latina è possibile attribuire il cognome di entrambi i genitori al proprio figlio.

Fatto salvo un futuro intervento del Legislatore, il figlio nato da una coppia sposata o meno oppure adottato assumerà il cognome di entrambi i genitori.



L’ordine dei cognomi sarà quello concordato tra i genitori, resta tuttavia la possibilità di dare al figlio un solo cognome (quello paterno o quello materno) previo accordo al momento del riconoscimento; qualora non ci sia l’accordo sarà necessario l’intervento del Giudice Tutelare, al quale la legge attribuisce la competenza per risolvere il disaccordo. In caso di dichiarazione tardiva, oltre i 10 giorni dalla nascita (per esempio in attesa della decisione del Giudice Tutelare), si applicherà la disposizione di cui all’art.31 del DPR 396/2000, cioè la comunicazione della registrazione stessa alla Procura della Repubblica.

Per quanto riguarda la richiesta di modifica del cognome già assegnato, la procedura resta quella in vigore, ovvero il ricorso alla Prefettura competente per territorio. «È questa una svolta importante per il diritto di famiglia che va nella direzione di una maggiore parità – afferma l’Assessore alle Pari Opportunità, Maria Innamorato -. Un decisivo passo in avanti verso la pari dignità delle donne nel rapporto di coppia e della condivisione delle responsabilità genitoriali tra madri e padri, in una piena parità dei ruoli».

L’Ufficio di Stato Civile del Comune di Cisterna di Latina ha predisposto la nuova modulistica (disponibile anche sul sito web istituzionale) inerente le dichiarazioni di nascita ed è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni durante l’orario di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00; Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 17.00), telefonicamente ai numeri 0696834216 e 0696834215, all’indirizzo di posta certificata statocivile@postacert.comune.cisterna.latina.it