Doppia rapina a Fondi e Lenola: caccia a due banditi in fuga su un suv senza targa

Ultimo aggiornamento: 13:55

FONDI - Doppia rapina nella notte tra Fondi e Lenola. Due malviventi, attorno alle 5:30 di questa mattina, sono entrati all'interno del caffè shop dell'Eni, sull'Appia lato Monte San Biagio, e hanno minacciato il barista con un coltello intimandogli di consegnare l'incasso.La coppia, intascati circa 200 euro, è poi proseguita lungo la provinciale per Lenola dove, pochi minuti dopo, ha messo a segno un altro colpo identico.Indagini tutte in salita per il commissariato di polizia di Fondi e per i carabinieri di Lenola che indagano sui due episodi: i rapinatori hanno infatti agito a volto coperto e solo uno dei due ha parlato senza tuttavia tradire alcun tipo di accento.La fuga è avvenuta a bordo di un grosso suv senza targa ma gli agenti preferiscono non rivelare altri dettagli per motivi investigativi.Gli episodi sarebbero strettamente collegati ad altri due colpi messi a segno nel frusinate. In un caso la New Energy carburanti di Patrica ha anche pubblicato sulla sua pagina Facebook il video dell'accaduto.