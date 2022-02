Dopo il tamponamento finisce contro 3 vetture parcheggiate, tutti illesi

Tamponamento su via Nettuno incrocio con via Santa Maria Goretti, un impatto violento tra una Mercedes Classe A e una Bmw serie 5. Dopo lo scontro la monovolume ha finito la sua corsa contro tre auto parcheggiate davanti il piazzale di un'azienda. Tutte illese le persone a bordo delle vetture, immediato l'intervento dei soccorritori e degli agenti della Polizia stradale di Aprilia. Il tratto di strada è stato interrotto al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di rito da parte delle forze dell'ordine, in questo momento sono è in corso le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.