Dopo 22 anni l'ospedale di Latina ha di nuovo il bar

Ci sono voluti 22 anni per veder tornare un bar ristoro all'ospedale Goretti. Ora la struttura c'è ed è stata inaugurata ufficialmente ieri alla presenza della direttrice generale della Asl Silvia Cavalli e del direttore sanitario Sergio Parrocchia. Si trova nello stesso punto in cui era collocato il vecchio bar del nosocomio e accoglie i visitatori e il personale sanitario sia attraverso un accesso esterno sia dall'interno, con tanto di aree con tavoli e sedie. La gestione è stata affidata alla società Ristorazione Servizi Italia Srl Riso Sl, che si è aggiudicata la concessione per la durata di nove anni.

E' una struttura che si inserisce in un percorso dedicato all'accoglienza e all'umanizzazione ha spiegato la dottoressa Cavalli E' un luogo di incontro importante e riconoscibile e mi sembra anche bello per come è stato congegnato e per la qualità della ristorazione che riuscirà a garantire. Nell'ambito delle diversità attività che nel mese di aprile saranno inaugurate, anche con profilo più strettamente sanitario, questa atteneva ad un aspetto legato all'umanizzazione delle cure sui cui comunque occorre prestare attenzione.

L'orario di servizio è molto ampio e prevede un'apertura alle 6.45 e una chiusura alle 22, con un'operatività quotidiana, festivi compresi. Certamente l'ingresso dell'ospedale ha ora cambiato definitivamente volto, con un locale accogliente e confortevole. Ma perché ci siano voluti oltre 20 anni non è chiaro. A volte c'è una latenza da parte della pubblica amministrazione nello strutturare delle risposte aggiunge la direttrice generale dell'azienda sanitaria Forse non si è dato neanche il giusto rilievo al bar dell'ospedale. In realtà è assolutamente dimostrato come sia un luogo importante, che rende le strutture meno claustrofobiche nel momento in cui si entra e soprattutto si tratta di un servizio di pubblica utilità, con un orario di servizio tra l'altro molto ampio. Non tutte le strutture degli ospedali hanno un orario così ampio anche nei festivi.

La.Pe.

