Doping e mercato clandestino, sequestrati dai carabinieri del Nas farmaci e integratori

di Stefania Belmonte

Centinaia tra confezioni di farmaci e di integratori alimentari per lo sport, dispositivi medici come aerosol, prodotti per la cura dell'infanzia sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Latina.

La merce si trovava all'intero di un deposito nel capoluogo pontino dal quale veniva sottratta per poi essere rivenduta su internet o sul mercato nero del doping, soprattutto in provincia di Latina e di Roma.



Tra la merce sequestrata c'erano infatti anche farmaci ad azione dopante come l’epoetina e la somatropina, sostanze di norma usate nella cura delle disfunzioni erettili. Il valore dei prodotti farmaceutici sottratti è di circa trentamila euro, ma sul mercato nero ne avrebbe fruttati almeno cinquantamila.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:35



© RIPRODUZIONE RISERVATA