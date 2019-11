Traffico di sostanze dopanti, perquisizioni anche a Latina: consumatori denunciati per ricettazione

Un'operazione dei carabinieri del Nas di Firenze finalizzata al contrasto del traffico e del consumo di sostanze e farmaci ad azione dopante ha coinvolto anche Latina. Nei giorni scorsi i militari hanno eseguito in varie province d'Italia - tra la quali appunto quella pontina - 36 decreti di perquisizione, che hanno portato al sequestro di 3.719 compresse e 604 fiale di anabolizzanti (steroidi, ormoni, estrogeni, eritropoietina, nandrolone), per un valore di 35mila euro. In base alle indagini, fanno sapere gli investigatori, le sostanze dopanti venivano smerciate sul territorio nazionale attraverso una rete distributiva gestita da un uomo residente nel Torinese, denunciato insieme a 36 presunti acquirenti, tra cui frequentatori di palestre e body builders amatoriali, tutti accusati di ricettazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA