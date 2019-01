Donna tenta di uccidersi lanciandosi da un cavalcavia sulla Pontina ad Aprilia

Tenta di farla finita sporgendosi dal cavalcavia di via Fossignano sulla Pontina ad Aprilia. Oggi attorno alle 14.00 una donna del posto è stata tratta in salvo grazie alla collaborazione tra carabinieri e alcuni passanti. Gli automobilisti notando la donna che minacciava di gettarsi dal ponte hanno allertato le forze dell’ordine e poi hanno iniziato a parlare con la donna, i carabinieri sono riusciti poi a convincerla e l’hanno affidata al 118 per le cure. Una vicenda risolta per fortuna nell’arco di un’ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA