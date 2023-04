Donna investita in piazza del Mercato mentre attraversa sulle strisce

Venerdì 14 Aprile 2023, 10:57







Una donna è stata investita questa mattina nel centro di Latina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto fortunatamente è stato lieve, l'auto, un Bmw, stava svoltando da via Carducci e la visuale per il conducente era limitata a causa della presenza di numerose auto parcheggiate fuori dalle strisce blu e in pieno incrocio. La donna è stata colpita a una gamba ed è caduta a terra. Il conducente è sceso immediatamente a prestare soccorso insieme ad altre persone che erano sul marciapiede in quel momento. Sono stati chiamati sia il 118 sia la polizia locale. La donna è stata medicata, i paramedici hanno riscontrato un trauma alla gamba e l'hanno precauzionalmente portata al Goretti in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.