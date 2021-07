Donna di Cisterna muore in un incidente a Villabassa in Alto Adige

Lunedì 26 Luglio 2021, 19:47

Incidente ieri mattina intorno alle 10.30 a Villabassa, sulla statale 49 della Pusteria. Lo scontro all'uscita di una galleria ha causato una carambola che ha coinvolto tre auto. Da una prima ricostruizione sarebbe emerso che alla guida di un'Audi A3, un 61enne di Anzio, mentre procedeva in direzione Monguelfo-Dobbiaco abbia perso il controllo della vettura, urtando la parte posteriore di una Renault Megane guidata da un 63enne pensionato di origine tedesche. La Megane a sua volta ha compiuto un testacoda andando a schiantarsi frontalmente contro un Fiat Doblò.



Sull'Audi viaggiava anche Loredana D'Achille, 54enne di Cisterna di Latina, compagna del conducente. La donna è deceduta prima dell'arrivo dei soccorsi. Era molto conosciuta in città, dove viveva in zona Le Castella.