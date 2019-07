Donna di 39 anni investita da un camion sulla provinciale Fondi-Sperlonga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura sulla Fondi -Sant'Anastasia dove, attorno alle 23:30 di ieri sera, un pedone è stata travolto da un camion.Un incidente bruttissimo che inzialmente aveva fatto temere il peggio.La donna, 39 anni, stava camminando al margine della strada, all'altezza del casotto rosso, quando un mezzo pesante l'ha urtata con lo specchietto facendole fare un volo spaventoso.L'autista, in un primo momento, non aveva notato la signora a piedi nonostante la sua presenza sia piuttosto nota in città ma quando ha sentito l'urto si è fermato per capire cosa fosse successo. Tempestivo l'intervento di un'ambulanza della Formia Soccorso, che ha trasferito la ferita in codice rosso all'ospedale "Fiorini" di Terracina, e di un'auto medica. Un forte trauma cranico, stato di shock e varie escoriazioni è stata, alla fine, la diagnosi emessa dal pronto soccorso.