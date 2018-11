Ha aggredito la moglie colpendola ripetutamente con un bastone ed è stato fermato dalla Polizia nel quartiere "Nicolosi" a Latina, nel corso di una più generale attività di controllo. A dare l'allarme erano stati alcuni cittadini richiamati dalle urla della donna.



La vittima dell'aggressione è stata soccorsa e portata in ospedale dall'ambulanza dell'Ares 118. Le sue condizioni, per fortuna, non sono particolarmente gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA