Donazione della Virtus Volley Latina al reparto di Pediatria del Goretti

La Asd Virtus Volley Latina, nell’ambito delle iniziative sociali, venerdì scorso ha donato al reparto di Pediatria del Santa Maria Goretti un’asta per terapia infusionale e materiale ludico acquistato attraverso la raccolta fondi lanciata nel periodo natalizio con l’acquisto del calendario societario da parte di tutte le atlete.La donazione è avvenuta alla presenza del primario di Pediatria, Riccardo Lubrano, e della caposala Anna Maria Visco. Per la Virtus Volley sono intervenuti il presidente onorario Maria Del Prete, Daniele Righi, direttore sportivo e Pietro Ferrarese, dirigente del settore giovanile.«Ringraziamo la Virtus Volley Latina per la donazione - ha commentato il dottor Lubrano - auspicando che ci siano altre iniziative benefiche nei confronti del reparto e della struttura ospedaliera in generale». I dirigenti della Virtus ha detto di essere pronti a raccogliere la sfida e in occasione delle prossime feste di Pasqua lanceranno un’altra raccolta fondi.