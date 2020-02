Donazione di sangue, si rinnova la collaborazione tra Aeronautica e Avis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 26 febbraio, presso l'Aeroporto Militare "Comani" di Latina, si è rinnovata l’iniziativa di solidarietà e vicinanza delle Istituzioni militari al territorio pontino, attraverso una raccolta straordinaria di sangue organizzata dal comando 70° stormo "Graziani" in collaborazione con l'Avis "Barboni" di Latina Scalo.Il personale militare e civile in servizio presso la scuola di volo Pontina, ha voluto dimostrare la propria vicinanza al territorio e cogliere questa nuova occasione per assolvere al proprio mandato istituzionale.L'iniziativa che si rinnova ormai periodicamente è resa possibile grazie al dislocamento, all’interno dell’Aeroporto pontino, di un’autoemoteca attrezzata, dove il personale medico e i volontari dell’Avis possono operare per la raccolta delle sacche ematiche, al fine di soddisfare Il fabbisogno di emocomponenti che non si verifica solamente in presenza di condizioni o eventi eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, o durante interventi chirurgici ma anche nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche, trapianti di organi e tessuti.