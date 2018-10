Donazione di organi, da oggi l'ok sulla carta di identità. Il primo giorno solo un latinense su 4 ha detto sì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da questa mattina, presso tutti gli uffici anagrafici del Comune di Latina, è possibile inserire sulla carta di identità la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti. Lo si può fare al momentodel rinnovo o del rilascio del documento.I numeriIl primo giorno, «sul totale delle Carte di identità elettroniche emesse a favore di cittadini maggiorenni (gli unici che possono esprimere il consenso), il 25% ha dichiarato volontà positiva alla donazione degli organi, il 10% ha espressovolontà negativa e il 65% ha preferito non esprimersi sull’argomento, rimandando la scelta a un’occasione successiva» spiegano dal Comune e ricordano che «ogni cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in ogni momento con una dichiarazione successiva».Come funzionaLe dichiarazioni registrate presso il Comune confluiscono nel Sistema Informativo Trapianti che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia,incluse quelle registrate presso le ASL e attraverso le dichiarazioni all'AIDO (Associazione italiana donatori organi). Per ogni chiarimento è a disposizione la pagina informativa sul sito del Comune di Latina a questo link . Le carte di identità elettroniche si rilasciano presso gli uffici di Corso della Repubblica, Borgo Sabotino e Latina Scalo