Donatori di organi, l'Aido oggi nelle piazze della provincia

Domenica 26 Settembre 2021

L'INIZIATIVA

Oggi è la Giornata Nazionale del Sì, l'Aido della provincia di Latina si è organizzata per tornare in piazza, incontrare la gente, dare informazioni e condividere il lavoro fatto anche durante la pandemia dall'Associazione italiana donatori organi. «Quest'anno - spiegano dall'associazione - la Giornata Nazionale vivrà però un evento straordinario, al quale abbiamo lavorato per mesi: si tratta del lancio di DigitalAido, progetto di digitalizzazione del consenso alla donazione tramite Spid e firma digitale, annunciato nel gennaio 2020 e divenuto realtà in questi giorni. Ormai la possibilità di superare la modalità cartacea (l'atto olografo) per l'espressione di volontà a donare e per la contestuale iscrizione ad Aido è realtà: esiste un modo veloce, sicuro, utilizzando il sito internet di Aido (in una nuova veste) e una neonata App».

Sempre dal nuovo sito e dall'App sarà possibile anche accedere alle diverse informazioni sui progetti di Aido: sulle manifestazioni più importanti, sulle novità nel mondo della donazione e del trapianto, sulle scelte strategiche delle Regioni e del Nazionale. «Insomma - dicono dalla sezione pontina dell'Aido - il 26 verrà annunciata una vera rivoluzione che renderà tutto più facile e sicuro».

Questa mattina, dove è nata l'associazione, a Bergamo, si effettuerà un lancio dall'elicottero pilotato dall'alpinista Simone Moro di alcuni paracadutisti con le bandiere d'Italia e del progetto DigitalAido. I paracadutisti atterreranno in un campo vicino alla chiesa parrocchiale del Monterosso.

Oggi l'associazione sarè presenta in provincia nelle seguenti piazze: Cisterna di Latina oggi, il 2,3 il 9-10 e il 16 ottobre sotto i portici dell'ex Palazzo Comunale; a Fondi oggi al mercato domenicale e in Piazza De Gasperi, a Gaeta il 3 ottobre nella parrocchia Santo Stefano; a Latina il 26 settembre in Corso della Repubblica angolo Via Savoia; a Pontinia oggi nel piazzale antistante Chiesa Santa Anna; a Sabaudia oggi in Piazza del Comune e a Sonnino sempre oggi in Piazza Garibaldi.

