Donata alla biblioteca di Sabaudia l'intera opera letteraria di Stanislao Nievo

L’intera opera letteraria di Stanislao Nievo da è diventata parte integrante del fondo storico della biblioteca comunale “Feliciano Iannella” di Sabaudia, grazie alla donazione effettuata dalla Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo e depositata ufficialmente nella mattinata di ieri nell’ambito della presentazione degli atti delle Giornate di studio 2018 “Stanislao Nievo scrittore- giornalista e il giornalismo degli scrittori” e della inaugurazione della mostra dal titolo “Stanislao Nievo Fotografo. Ritratti, natura, civiltà”.I fruitori della biblioteca e gli studenti delle scuole di Sabaudia, avranno così a loro disposizione tutta la produzione letteraria dello scrittore, legato da un sentimento di stima e affetto alla città e alla sua comunità.All’evento hanno partecipato la signora Consuelo Artelli Nievo, presidente della Fondazione Nievo e moglie di Stanislao, Mariarosa Santiloni, segretario generale della Fondazione Nievo, e i docenti universitari Angelo Favaro e Rino Caputo. A fare gli onori di casa il sindaco Giada Gervasi, il consigliere con delega ai percorsi culturali Francesca Avagliano e Ilaria Pallocchini, presidente dell’associazione Sabaudia Culturando, promotrice dell’iniziativa insieme all’amministrazione comunale e alla Fondazione Nievo.«La donazione dell’opera di Nievo impreziosisce ancor di più il fondo storico e il catalogo della biblioteca comunale e contribuisce a rinsaldare il rapporto che i grandi scrittori del Novecento hanno avuto con Sabaudia e la sua comunità – ha commentato il sindaco – Ringrazio la Fondazione Nievo per questo importante dono e per l’attenzione che sempre riserva alla nostra città e l’associazione Sabaudia Culturando per l’organizzazione dell’evento».La mostra “Stanislao Nievo Fotografo. Ritratti, natura, civiltà” è visitabile, ad ingresso gratuito, fino al prossimo 21 gennaio.