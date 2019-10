"Dona il sangue e sii un eroe", torna l'iniziativa di Avis e Scienze infermieristiche a Latina

"Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno". E' lo slogan della giornata in programma domani - mercoledì 9 ottobre - presso l'Avis provinciale di Latina, in corso Matteotti 238, per la raccolta di sangue. In collaborazione con l'Associazione anche quest'anno ci saranno studenti e docenti del corso di laurea in scienze infermieristiche dell'università "Sapienza", sede di Latina.



«È un momento formativo fondamentale per sensibilizzare i tanti giovani studenti al significato del "donare"

gratuitamente, responsabilmente ed in forma anonima» - dice la direttrice didattica del corso, Ernesta Tonini. Si potrà donare dalle 7,30 alle 10,30, potranno farlo tutti i cittadini oltre studenti e professori, alla fine si terrà anche una conferenza sull'importanza della donazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA