"Don't forget" riprese a Latina per il film che racconta la strage nazista di Terracina

Lunedì 30 Agosto 2021, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08:34

La troupe di “Don't Forget”, lungometraggio di 114 minuti alla sua quinta settimana di riprese stop tra Terracina e Monte San Biagio, sarà ospite questa sera - 30 agosto - negli spazi del centralissimo Resalio Food Experience di Latina. «Esigenze di ripresa richiedevano un’ambientazione anni ‘30 e alla richiesta della produzione ci siamo sentiti immediatamente partecipi ed entusiasti di poter condividere questo progetto cinematografico che si preannuncia di grande spessore e di così profondo interesse per la storia del territorio», ha dichiarato il proprietario dell'attività.

Il film, diretto da Ovidio Martucci alla sua prima esperienza in macchina da presa, vede coinvolti oltre 80 tra attori e comparse, 3 operatori di camera, un drone professionale, 5 tecnici luci e suono. Nel cast: Francesca D'Achille, Tony Cortese, Nadia Bengala, Davide Simcich, Francesca Rasi, colonna sonora Tony Esposito, hair & make up Letizia Mariarosaria.



Il film racconta, 77 anni dopo, una delle stragi più orrende perpetrate dalla violenza nazista, quella avvenuta nell’aprile del 1944 a Terracina e portata alla luce per volere dello stesso regista, pronipote di Antonia Martucci, vittima insieme a molti altri fedeli e a Frate Biagio il quale si sacrificò per cercare di salvare la donna .



«La preparazione -dichiara Martucci- ha portato via otto lunghi mesi, un periodo impegnativo dedicato alla ricerca di costumi, location e armi d’epoca del periodo tra il 1927 e il 1944. Un film che vuole essere un monito alle nuove generazioni per non dimenticare tutte quelle persone che hanno perso la vita negli anni di guerra a causa della violenza nazista e per restituire, a figli e nipoti, il ricordo di come si sono svolti realmente i fatti».