Domenica nona edizione dello Slalom Città di Formia. Tra i favoriti i piloti di Latina Belli e Stagni

Ritorna domenica un classico: la nona edizione dello Slalom Città di Formia, la kermesse organizzata dalla Promocorse Penitro in collaborazione con Ausonia Corse Promosport. Una prova di abilità di guida su un percorso attrezzato che porterà le auto da Penitro fino alla frazione collinare di Castellonorato. Oltre che per l’abilità e la prontezza, parametro importante al fine di raggiungere il podio, l’obiettivo sarà quello di impiegare il minor tempo possibile per completare il tracciato lungo 2.650 metri con 12 postazioni di birilli.Tra gli scopi del tandem di organizzatori c’è quello di invogliare i giovani ad accostarsi al mondo dei motori e delle macchine nel rispetto della sicurezza propria e di quella stradale. La vittoria nel 2017 andò al campano Salvatore Venanzio. Previsti una cinquantina di iscritti provenienti non solo dal Lazio ma anche da altre regioni. I favoriti? I piloti di Latina Davide Belli e Stefano Stagni, che correranno entrambi a bordo di una Formula Gloria.