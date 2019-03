Domani "Vivicittà" si corre anche a Latina, partenza alle 9.30: ecco le strade chiuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma domani anche a Latina la gara podistica "Vivicittà". Lo start verrà dato alle 9:30 dal parco Falcone e Borsellino, i giardinetti di Latina, direttamente dal sindaco del capoluogo Damiano Coletta.La manifestazione, organizzata dal comitato territoriale dell'Uisp, è valida come Trofeo Mapei ed è stata ridotta da 12 a 10 chilometri e fa parte del circuito a punti Grande Slam Uisp. Non mancherà la passeggiata non competitiva di 4,5 chilometri che coinvolgerà studenti e famiglie per una festa all'insegna dello sport e assegnerà il 22° premio Michele PolicicchioCome in ogni evento di questo tipo le strade interessate dal passaggio degli atleti verranno presidiate dallo staff degli organizzatori con il supporto delle forze dell'ordine. A partire dalle 8:30, quindi un'ora prima dello start vero e proprio della gara, gli snodi viari verranno controllati ma le strade saranno chiuse solo per il tempo necessario al passaggio dei podisti che verranno identificati dai veicoli di apertura gara e da quelli di chiusura, accompagnati dal personale sanitario.Ecco le strade che subiranno la chiusura in vari momenti, fino al termine dell'evento: viale delle Medaglie D'Oro, Piazza della Libertà, viale Don Morosini, viale Mazzini, via Zain, via Filzi, via Cesare Battisti, Corso della Repubblica, viale Gramsci, via Zeppieri, via Malta, viale Fratelli Bandiera, via Marconi, via Isonzo, via Regione Veneto, viale San Marino, via Campania, via Toscana, via Trentino, via Polusca, via Tucci, via Rossetti, via Buonarroti, via Nazario Sauro, via Silvio Pellico, oltre all'area pertinente l'accesso al parco Falcone e Borsellino che ragionevolmente verrà sgombrata intorno alle 12. Per informazioni si può consultare il sito www.uisp.it/latina