Domani il ritorno delle finali nazionali: Tc Gianola '95 e i terracinesi del "Sardegna" all'assalto della B2

Domani sono in programma le gare di ritorno delle finali del tabellone nazionale per salire in serie B2. E’ l’ultimo e decisivo scoglio per Tc Gianola ’95 e Tc Sardegna per conquistare l’ambito pass per salire nella cadetteria. I formiani del capitano Danilo Calvano dopo la vittoria nell’andata per 4-2 saranno di scena sui courts del Junior Tennis Milano. Identico clichè per i terracinesi del maestro Franco Di Micco impegnati in trasferta contro i marchigiani del Sena Senigallia, già battuti due settimane fa per 4-2. A caccia del passaggio tra i cadetti c’è anche il Ct La Signoretta di Genazzano, dove milita il talento itrano Greta Petrillo: dopo il 2-2 in terra ligure contro il Pegli, le romane tra le mura amiche hanno bisogno soltanto di un successo.