Domani notte manca l'acqua ad Aprilia, di nuovo disagi per l'intera città

di Raffaella Patricelli

Di nuovo disagi al servizio idrico ad Aprilia, per l’ennesima volta l’intera città si ritroverà senz’acqua. Il disservizio è stato programmato per domani 5 luglio dalle 22 e per tutta la notte, fino alle 6 del mattino di venerdì 6 luglio. L’interruzione del servizio idrico servirà per permettere alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso la centrale di Carano-Giannottola. I disservizi in questi mesi sono stati numerosi, a volte anche improvvisi. Il flusso idrico nelle abitazioni, soprattutto ai piani alti, è stato notevolmente ridotto e i cittadini ormai sono esasperati. In via Aldo Moro e in via Cattaneo, inoltre, i residenti hanno denunciato la presenza di due copiose perdite idriche che continuano a far sprecare acqua.

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:21



