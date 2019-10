Domani manca l'acqua a Latina, il sindaco dispone la chiusura delle scuole (borghi esclusi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acqualatina ha preannunciato che giovedì 24 ottobre 2019 interromperà l'erogazione del flusso idrico Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina dalle ore 12:00 alle ore 22:00, per «effettuare importanti lavori di risanamento su 20 km della condotta adduttrice proveniente da Sardellane a servizio di oltre 120.000 cittadini».Per questo motivo il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ha appena emesso un'ordinanza (qui il testo integrale) con cui dispone la «sospensione delle attività didattiche nelle Scuole del territorio comunale escluso Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere e nelle scuole che effettuano i corsi serali», secondo queste modalità: «Scuola dell’Infanzia chiusura ore 12:00; Scuola primaria, e Scuola secondaria di primo e secondo grado e asili nido comunali chiusura in orario antimeridiano e per tutte le attività pomeridiane». Mentre saranno «chiuse dalle 12 alle 22 del 24 il CPIA (Centro per l’Istruzione degli Adulti) con sede in Via Botticelli; - Istituto Tecnico Statale “Vittorio Veneto – Salvemini” con sede in Viale Mazzini; - Liceo Musicale A. Manzoni con sede in Via Magenta».«Tutte le scuole aventi sedi in Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora e Borgo Le Ferriere - chiarisce l'ordinanza - seguiranno il regolare orario di lezione e usufruiranno del Servizio mensa».