Domani i funerali di Mattia Moro, il ragazzo di Priverno morto in un incidente

di Sandro Paglia

E' stata riconsegnata ai familiari subito dopo l'autopsia, la salma del giovanissimo biker, Mattia Moro tanto che nel pomertiggio di domani, alle ore 15,30, sono previsti i funerali nella chiesa parrocchiale di San Colombano, p nel piemontese dove il giovane studiava alle Superiori. A deciderlo sono stati gli stessi genitori, da una parte il papà Olmes Moro che risiede sul luogo, dall'altra la mamma del ragazzo deceduto a seguito del tragico incidente di Courgné, Chorin da Silva che risiede da anni a Priverno insieme alla sorellina di Mattia ed altri familiari.L'intera comunità piemontese da una parte, e di quella privernate e pontina dall'altra, si sono stretti al dolore dei familiari per la tragica scomparsa del quindicenne che alla guida del suo "Cinquantino" Honda, per cause accidentali, finì, poco più di una settimana fa, per sbattere dapprima contro un muretto a secco per poi finire per terra battendo la testa sull'asfalto, fratturandosi così il cranio, mentre il casco che indossava volava via. Numerosi sono anche gli attestati di vicinanza alla famiglia, soprattutto da parte dei ragazzi della locale squadra degli Juniores ed Allievi, dove il giovane Mattia giocava, come pure degli stessi compagni di scuola, che hanno tutti voluto lasciare un ricordo su Facebook tanto che domani hanno assicurato la loro presenza alle esequie.