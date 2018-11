Domani città blindata per il recupero della maxi bomba da 230 chilogrammi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' domani il giorno della grande mobilitazione per la rimozione e il brillamento della bomba da 500 libbre (circa 230 kg) ritrovata nei pressi della stazione di Campoleone, tra i Comuni di Aprilia e Lanuvio. Dalle 8.00 in punto scatta il Piano delle Prefetture di Latina e Roma. Fino alle 15.00 circa come già comunicato nei giorni scorsi dai due Comuni si svolgeranno le operazioni per rendere inoffensivo e poi rimuovere l'ordigno bellico di origine inglese ritrovato in via del Tufello, per questo i residenti dovranno lasciare le loro abitazioni. Il raggio di impatto previsto è di 1.800 metri dalla posizione dell'ordigno. E' prevista, inoltre, la sospensione della circolazione stradale e ferroviaria.L'ordigno verrà poi fatto brillare dal 21esimo Reggimento Genio Guastatori di Caserta, reparto dell'Eserceito, presso la cava Stradaioli di Aprilia, in via Isacco. «Le attività, spiega la Prefettura di Latina vedranno coinvolti i Comuni di Aprilia e di Lanuvio, gli Artificieri dell'Esercito, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, l'Asl, l'ARES-118, i volontari messi a disposizione dall'Agenzia regionale di protezione civile, la Croce Rossa, nonché i gestori dei servizi pubblici essenziali».Dopo una serie di riunioni di coordinamento è stato concordato che i Comuni di Aprilia e Lanuvio provvederanno all'evacuazione delle abitazioni, degli animali e delle cose che possano ricevere danno dall'eventuale esplosione, «dovranno poi occuparsi di ogni opportuna assistenza alle persone interessate dalle operazioni di sgombero (circa 3.000), - aggiunge la Prefettura - con particolare riferimento agli anziani e ai soggetti disabili. E' stata prevista, inoltre, la sospensione della circolazione stradale e ferroviaria nell'area ricadente nel raggio di impatto, nonché la chiusura degli accessi al sito interessato dalle operazioni di brillamento». I cittadini che non hanno trovato sistemazioni alternative potranno trovare ristoro presso l'ex Claudia o presso l'ex Cral, i due punti di accoglienza sono gestiti dalla Polizia Locale di Aprilia e dalla Protezione Civile.