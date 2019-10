Marilena, esce di casa e scompare nel nulla: era vestita con camicia bianca, giacca blu e jeans

Non si hanno notizie di lei da mercoledì scorso, quando è uscita di casa senza più dare notizie. I familiari sono molto preoccupai e hanno lanciato diversi appelli sui social, informando anche i Carabinieri che ora stanno indagando. Lei è Marilena Cicchiello, 42 anni di Doganella di Ninfa (Latina). Il suo telefono è spento e non da sue notizie da quasi una settimana. Il giorno della scomparsa era vestita con camicia bianca, giacchetto blu e jeans. In caso di avvistamento i parenti chiedono di contattare le forze dell'ordine o il numero 328.7594737. Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA